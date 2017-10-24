سعد لمجرد ينفي خبر وجوده بالمغرب بأسلوب فاجأ متابعيه

نفى الفنان “سعد لمجرد” خبر حلوله بالمغرب “سراً”، على خلفية الخبر الذي نشر على إحدى الصحف المغربية اليومية، واختار “لمجرد” حسابه بتطبيق انستغرام للرد على الخبر، حيث نشر صورة له من باريس، وكتب باللهجة المغربية “الحبان صباح الخير عليكم باركا من الهضرة الخاوية”، قبل أن يسحب كلمتيْ الهضرة الخاوية التي تعني “الكلام الفارغ.”

وفاجأ “لمجرد” متابعيه بهذا الرد، خاصة وأن الكثيرين تعودوا عليه هادئاً في ردوده وغالباً ما ينأى بنفسه عن أي جدال أو رد سواءً تعلق الأمر بإشاعة، أو بخبر كاذب، أو بهجوم لاذع كما فعل في حقه مواطنه “محمد الريفي”، أو الشاب خالد، أو غيرهما.

في سياق مختلف، لا زال فيديو كليب أغنية “لمجرد” LET GO، يحصد النجاح، حيث تجاوز الــ 85 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية بموقع اليوتوب، بعد طرحها منذ أكثر من شهرين.