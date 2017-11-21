سلاف فواخرجي بالملابس الرجالية في “خط ساخن”

استقرت النجمة السورية الحسناء سلاف فواخرجي على مسلسل يحمل عنوان “خط ساخن”، لتخوض به السباق الرمضاني المقبل، وبالفعل تتواجد في الوقت الحالي بالقاهرة، من أجل التحضير لتقمص شخصية ربما ستكون جديدة عليها لأنها تؤديها لأول مرة، وعلى اعتبار أنها مجبرة على التعود على ارتداء اللباس الرجالي وسياقة “الموتوسيكل”، من أجل التنقل إلى مكان عملها في هذا المسلسل.

فقد أعطت الفنانة السورية سلاف فواخرجي موافقتها للشروع في خوض بطولة مسلسل يحمل عنوان “خط ساخن”، تحسباً للسباق الدرامي خلال رمضان 2018، علماً أن سلاف فواخرجي وصلت منذ أيام قليلة القاهرة استعداداً للتحضير لهذه الشخصية، من خلال التواجد بمصر قبل الشروع في تصوير جلسات العمل مع الفنانين المشاركين معها وإلى جانب المخرج حسني صالح.

وحول تفاصيل الدور الذي سوف تؤديه الممثلة سلاف فواخرجي، تأكد أن إطلالتها في هذا المسلسل الجديد ستكون دون شك مختلفة، كونها تؤدي شخصية سيدة جادة وعملية، وتضطر إلى استعمال الموتوسيكل في تنقلاتها من عملها إلى بيتها، وتلبس باستمرار ملابس رجالية، علماً أنها تعمل في أحد مراكز العلاج النفسي المختصة في تأهيل المقبلين على الانتحار أو فشلوا في محاولة الموت الإرادي.

الجدير بالإشارة، يقاسم سلاف فواخرجي البطولة في مسلسل “خط ساخن”، كل من الفنانة سهر الصايغ والنجم حسين فهمي، إلى جانب نضال الشافعي وصلاح عبدالله، بينما يخرجه حسني صالح وكتب قصة هذا المسلسل فوزية حسين.