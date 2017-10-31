سلاف معمار وشكران مرتجى يصبحن “ريا وسكينة” في وردة شامية

مسلسل “وردة شامية” الذي يجمع نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، يبدأ عرضه يوم الأربعاء المقبل على شاشة “بي إن دراما” BEIN Drama.

“وردة شامية” من بطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى، إلى جانب عدد من أبرز الممثلين اللبنانيين والسوريين، ومن كتابة مروان قاووق الذي اختار الإطار العام من قصة “ريا وسكينة” المعروفة، لخلق الأحداث المشوّقة والجديدة بعيداً عنها، والتي لا يشكل القتل إلّا جانباً واحداً من فضاء درامي أوسع.

وتدور أحداث العمل عبر مشهدية “فانتازيا شامية” بعيدة من النمطية التي سادت صورة “الحارة”، حول قصة أختين تتجهان إلى ارتكاب الجرائم وتنفيذ المؤامرات ضد كل من حولهما، بعد مرورهما في تجارب قاسية وضعتهما في قالب نفسي خاص، إضافة إلى سر خاص بهويتهما الأصلية، في تركيز على بطولة نسائية خلافاً لما هو مألوف في الأعمال الشامية.

ويشارك في بطولة العمل الفنانون سلوم حداد بـ “شخصية جديدة”، وسعد مينه ويوسف حداد ونادين تحسين بك وعلاء قاسم وآية طيبا ومحمد خير الجرّاح ومعتصم النهار ونادين خوري وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبس وسحر فوزي وجيانا عنيد وعلي كريّم وعلي سكر وفاديا خطاب وعبير شمس الدين وفادي زغيب ولينا حوارنة وأيمن بهنسي ومحمد قنوع وأكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.

وبعد مشاهدة أول حلقة من هذا المسلسل، سيكون النقد ممكناً…