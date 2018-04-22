سلطة الكسكسي بالرمان

إنها طريقة سهلة لتحضير الكسكسي على شكل سلطة وبأعشاب خضراء وفاكهة الرمان، يمكن وصفها بالخفيفة واللذيذة، حيث يمكن تناولها في أي وجبة غذائية لأن مذاقها رائع.

المقادير:

1 كوب من الكسكسي

2 حبات رمان

2 حبات تفاح أخضر تقطع إلى مكعبات

2 حبات طماطم تقطع إلى مكعبات

3 بصل أخضر مفروم

3 فجل مقطع إلى مكعبات

باقة نعناع أخضر مفروم

باقة بقدونس مفروم

0.5 كوب كاجو محمص

الصلصة:

عصير حبة ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

ينقع الكسكسي في ماء مغلي لمدة 10 دقائق ويغطى، لكن من فترة لأخرى يجب أن يتم تقليبه حتى لا يلتصق، ومن جهة أخرى يتم مزج جميع المقادير الأخرى في وعاء كبير، وبعد ذلك تضاف إلى الكسكسي المنقوع في صحن كبير، ثم يسكب عليها الصلصة، ويخلط المزيج جيدا قبل تقديمه.