سلمان خان..ولا تزال دوامة الظباء السوداء مستمرة!

خلال شهر مايو الجاري وفي أحدث جلسات درجة من درجات التقاضي التي تنظر قضية اتهام نجم السينما الهندية سلمان خان بقتل ظباء سوداء وهو صنف معرض للانقراض في عام 1998 قام القاضي بتأجيل نظر القضية إلى السابع عشر من يوليو المقبل حيث طلب محامي النجم البوليوودي الشهير منحه مزيداً من الوقت لدراسة ومتابعة موقف موكله في القضية بما يصب في صالحه.

وكان سلمان قد حكم عليه في الخامس من أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات لقتله ظبيين أسودين قبل تسعة عشر عاماً ثم قضى ليلتين في سجن جودبور المركزي قبل أن يطلق سراحه بكفالة من قبل محكمة الإجراءات في السابع من أبريل.

ويقال إن هناك سبباً آخر لتغيير موعد نظر القضية يتمثل في أن المحكمة كانت مشغولة بقضايا أخرى.

وفي وقت سابق كان قد تم إطلاق سراح سلمان مقابل 50 ألف روبية هندية ونفس المبلغ لضامن تنفيذ الحكم والنجم الهندي الشهير ممنوع حالياً من مغادرة البلاد من دون إذن المحكمة.

يذكر أن نجوماً آخرين كانوا متهمين في القضية وهم تابو، سيف علي خان، نيلام كوتاري وسونالي بيندري تمت تبرئتهم من جميع التهم لتتركز كل اتهامات الصيد الجائر على سلمان خان ولا تزال كذلك لمدة عقدين منذ تقدم أعضاء جمعية بيشنوي بشكوى للمحكمة بهذا الخصوص.

سلمان كان قد أدين بنفس الجريمة في عام 2006 لكن الحكم تم تعليقه لمدة عام قبل أن يعاد توجيه الاتهامات إليه في عام 2008.

وبعد أحدث تطورات قضية الظباء السوداء المذكورة حضر سلمان خان حفل استقبال أقامه رجل الأعمال الهندي أناند أهوجا بمناسبة زواجه من نجمة بوليوود سونام كابور إلى جوار نجوم ونجمات آخرين منهم على سبيل المثال لا الحصر شاه روخ خان وجاوري ، أنيل كابور،

أبهيشيك وأيشواريا راي باتشان، كاترينا كيف، ريخا، كارينا كابور وسيف علي خان وعاليا بهات وآخرين.