خريجة “أرب أيدول” سلمى رشيد تطرح فيديو كليب “قد المطر”

طرحت خريجة برنامج “آراب آيدول”، المغربية “سلمى رشيد” كليب أغنيتها “قد المطر” الذي تم تصويره في مصر، تحت إشراف نفس فريق العمل الذي صورت برفقته فيديو كليب “سمعني نبضك” بتركيا قبل سنتين، والذي أخرجه “إيهاب الراشد.”

أغنية “قد المطر” من كلمات “عماد طالب”، ألحان “همام حسن”، توزيع “أمير الأنصاري وعمار عدنان.”

وكشفت “سلمى رشيد” عن تصويرها في مصر أيضاً أغنية “ياهنيالي” والتي تغنيها ديو مع الفنان العراقي “ياسر عبد الوهاب”، تحت إشراف نفس المخرج (إيهاب الراشد)، كما أكدت أن لديها العديد من المفاجآت التي ستطرحها قريباً.

هذا، وتسعى “سلمى رشيد” إلى ولوج عالم التمثيل بعد أن رفضت العديد من العروض منذ ظهورها في برنامج “آراب آيدول”، وقالت: “أعشق التمثيل فقد كانت لي تجربة خلال المرحلة الثانوية، وعندما عرضت علي مجموعة من الأعمال كنت مترددة جدا ومتخوفة من رد فعل الجمهور ولكن اليوم الفكرة واردة وأرغب في التمثيل، شرط أن يحمل العمل إضافة لي ولمساري الفني.”