الصفحة الرئيسية > خريجة “أرب أيدول” سلمى رشيد تطرح فيديو كليب “قد المطر”

خريجة “أرب أيدول” سلمى رشيد تطرح فيديو كليب “قد المطر”

بقلم خديجة براق

أغسطس ٢٩ ,٢٠١٧

طرحت خريجة برنامج “آراب آيدول”، المغربية “سلمى رشيد” كليب أغنيتها “قد المطر” الذي تم تصويره في مصر، تحت إشراف نفس فريق العمل الذي صورت برفقته فيديو كليب “سمعني نبضك” بتركيا قبل سنتين، والذي أخرجه “إيهاب الراشد.”

أغنية “قد المطر” من كلمات “عماد طالب”، ألحان “همام حسن”، توزيع “أمير الأنصاري وعمار عدنان.”

وكشفت “سلمى رشيد” عن تصويرها في مصر أيضاً أغنية “ياهنيالي” والتي تغنيها ديو مع الفنان العراقي “ياسر عبد الوهاب”، تحت إشراف نفس المخرج (إيهاب الراشد)، كما أكدت أن لديها العديد من المفاجآت التي ستطرحها قريباً.

هذا، وتسعى “سلمى رشيد” إلى ولوج عالم التمثيل بعد أن رفضت العديد من العروض منذ ظهورها في برنامج “آراب آيدول”، وقالت: “أعشق التمثيل فقد كانت لي تجربة خلال المرحلة الثانوية، وعندما عرضت علي مجموعة من الأعمال كنت مترددة جدا ومتخوفة من رد فعل الجمهور ولكن اليوم الفكرة واردة وأرغب في التمثيل، شرط أن يحمل العمل إضافة لي ولمساري الفني.”

الأوسمة

اخترنا لك

عبير صبري نجوم ومشاهير عبير صبري: لم أندم لحظة واحدة على خلعي الحجاب

فبراير ٨ ,٢٠١٤

سعد لمجرد مبدع يفوق التوقعات نجوم ومشاهير سميرة سعيد: سعد لمجرد مبدع يفوق التوقعات ولا يشبه أحداً

أغسطس ١٣ ,٢٠١٧

الفنانة الكويتية شوق نجوم ومشاهير خضعت لتجميل تشوه بأنفها ......شوق لمنتقديها: "كذبتوني وقلتوا كلام غير أخلاقي.. ما أستحق الكلام القاسي"

يونيو ٨ ,٢٠١٧

مي سليم تنجو بأعجوبة من حادث خطير نجوم ومشاهير مي سليم تنجو بأعجوبة من حادث خطير

نوفمبر ٢٤ ,٢٠١٦