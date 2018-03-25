بعد تألقها في الإمارات.. سلمى رشيد في جولة فنية بكندا

واصلت الفنانة “سلمى رشيد” تصوير العديد من البرامج التلفزيونية مباشرة بعد عودتها إلى المغرب، وعقب مشاركتها في النسخة الثالثة من “فعاليات المغرب في أبو ظبي”، التي اختتمت بدولة الإمارات، حيث قدمت حفلين على كورنيش أبو ظبي أمتعت خلالهما الحضور بباقة من أغانيها المغربية الناجحة.

وكانت خريجة برنامج المسابقات “أراب أيدول” قد استثمرت تواجدها في الإمارات لتقوم بالترويج لأغنيتها الجديدة “آش جا يدير”، حيث حلت ضيفة على العديد من البرامج التلفزيونية عبر مجموعة من القنوات منها: قناة أبو ظبي، إم بي سي، والعربية إضافة إلى قناة الحرة الأمريكية، قبل أن تعود إلى المغرب لتصوير برنامج “للا العروسة” إلى جانب الفنانة المصرية “كارمن سليمان.”

وتتواجد “سلمى رشيد” حاليا في كندا، بغرض إحياء عدة حفلات، قالت عنها “ستكون فرصة للتواصل والتفاعل مع الجالية المغربية والعربية المقيمة بكندا، حيث أحلم بلقاء كل جمهوري عبر مختلف أنحاء العالم”، وسيكون أول حفل لها بمسرح “سان دونيس” بمدينة موريال، اليوم السبت 24 من مارس الجاري.

يذكر أن أغنية “آش جا يدير، التي طرحتها “سلمى رشيد” مؤخراً، حققت نجاحاً كبيراً بعد أن تجاوزت حاجز المليون مشاهدة في يوم واحد، من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، قبل أن تتجاوز اليوم أكثر من 8 ملايين مشاهدة.