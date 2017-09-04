سلوكيات لا تغضّي النظر أبداً عنها عند طفلك

تبذل كل أم مزيداً من الجهد في تربية أطفالها، وتعمل على تقديم أفضل صورة عن تربيتها في المجتمع، محاولة دائماً تقويم تصرفاتهم، إلاّ ان هناك بعض الأمور والسلوكيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار والوقوف عليها وتعديلها عند الطفل.

سلوكيات عند الطفل لا يجب غضّ النظر عنها

– الحصول على شيء ما دون طلب الإذن: تعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الأمور التي يجب العمل على تعديلها، وعلى الأهل إعطاء هذا الامر مزيداً من الأهمية، وعدم اعتبار هذا الأمر عفوياً، بل أن هذا التصرف غير لائق، قد لا يتوقف عند هذا الحدّ لأنه قد ينمو ويتطور مع تقدمه في السن وقد تقوده إلى مدّ يده على ما ليس له.

– الكلمات النابية: من الأمور المرفوضة تماماً السماح للأطفال بالتفوه بكلمات نابية، وبالتالي من المرفوض تماماً الضحك تجاه ما يقوله الطفل، لأنه بمجرد صرف النظر عنها مرة واحدة سيكون هناك صعوبة كبيرة في التخلص منها في ما بعد، ويجب أخذ هذا الأمر بمزيد من الجدية، لأن الطفل قد ينطق بمثل هذه الألفاظ أمام الناس مما يتسبب في مزيد من الإحراج للأهل، ولذلك لابد من تقويم الطفل جيداً في المنزل تجاه هذا السلوك.

– المقاطعة أثناء الكلام: لا يجب على الأم العمل على غضّ النظر عن هذا السلوك كونه سيشعر الطفل أن من حقه المقاطعة في أي وقت بل يجب العمل على تدريبه على أخذ الإذن للكلام.

– التصرفات العنيفة: من المرفوض بشكل مطلق السماح للطفل بالتصرف بشكل عدواني مع أي طفل آخر، وبالتالي يجب على الأم العمل جاهدة على منع هذا الأمر بشكل قاطع والعمل على معاقبة أي تصرف بهذا الإطار.

ويمكنك مكافاة طفلك عندما يكف عن فعل سلوك ما كان يقوم به، فأسلوب الثواب والعقاب له سحر عند الاطفال، وتشجيع على عدم ارتكاب الأخطاء.