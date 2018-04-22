سلوى خطاب ستوافق على الزواج من شاب بعمر ال17 سنة.. لكن بشرط..

لم تتردد الفنانة المصرية سلوى خطاب في الكشف أنها لن تمانع من الزواج من شاب يصغرها في السن كثيرا، أي حتى وإن كان بعمر ال17عاما، لكن إذا أعجبت بشخصيته القوية، معترفة في نفس الوقت بأنها تواجه مشكلة تتمثل في أن أن عروض الزواج التي تتلقاها من رجال أصغر منها في السن، لكن أمر آخر مر اعترفت به الممثلة ويتعلق بكونها تعرضت إلى الخيانة الزوجية.

اشترطت الممثلة المصرية سلوى خطاب في حوار أجرته معها الإعلامية سمر يسرى في برنامجها الذي يحمل عنوان “أنا وأنا”، الذي يبث على شاشة ON E، أن الرجل الذي من الممكن أن ترتبط به بعد تجربة زواجها الفاشلة، أن تتوفر فيه بعض الشروط والمتمثلة في عقله وشخصيته القوية، على اعتبار أن الرجل القوى يحتوى المرأة في عقلها.

وقالت سلوى خطاب أن ما يميز شخصيتها، أنها تعرف بالندية في المعاملة مع الرجال، والدليل على ذلك أنها عندما كانت متزوجة من المخرج أسامة فوزي، كانت تشعر بأنها مسؤولة عن كل شيء في حياته، ولم تخف في سياق متصل أن الرجل الشرقي يتمتع بشكل كبير بثقافة “سي السيد”، لذا لن تقبل الزواج من رجل إذا لم يكن شرقيا، وبدت سلوى خطاب نوعا ما غريبة عندما تطرقت إلى مسألة خيانة زوجها لها، واغتنمت الفرصة لتشكره لأنه كان سبب حصولها على لقب مطلقة.

والجدير بالإشارة فإن الممثلة سلوى خطاب، كانت قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل يحمل عنوان “نسر الصعيد”، بعد إصابتها على مستوى القدم ونصحها الطبيب بالبقاء في المنزل لمدة شهر، ويشارك في بطولة هذا المسلسل مجموعة من النجوم، نذكر من بينهم محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وسيد رجب وعايدة رياض ومحمد عز، بينما كتب قصة المسلسل محمد عبد المعطى، ويشرف على إخراجه ياسر سامي.