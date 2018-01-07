سليم عساف يستقبل العام الجديد بحفلات وأمنيات عربية

بعد أن ختم العام الماضي بأغنية “ملّيت” المصوّرة على طريقة الفيديو كليب، استقبل الفنان سليم عساف العام 2018 في جبل لبنان، وذلك في قصر المير أمين.

غنّى سليم عساف حتى ساعات الصباح الأولى وسط أجواء مليئة بالتفاعل والفرح، وتمنّى عاماً إيجابياً على الأمّة العربية كافة والعالم، في حفل ناجح ودّع خلاله عام 2017/ برفقة جمهور كبير من محبيه.

يُذكر أن عساف كان قد ختم العام 2017 بتسجيله مجموعة من النجاحات الفنيّة من خلال أعماله الخاصّة، أضف إلى تعاونه مع شركة “سوني ميوزيك” العالميّة وأبرز الأسماء في الوطن العربي.