سليم عساف يغني “آه يا بيّي” في كليب جديد

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أطلق سليم عساف الفيديو كليب المنتظر لأغنية “آه يا بيّي” التي صوّرها في لبنان، وتحديداً في منطقة بينو عكار، تحت إدارة المخرجة روبي مالك في تعاونٍ جديد بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه معاً في كليب أغنية “مش خايف”.

ظهر عساف بصورةٍ مختلفة في العمل، من خلال فكرة تجمع بين الكوميديا والبُعد الإجتماعي، مع ما يُناسبها من ديكورات وأزياء وألوان بتقنية عالية، وخفّة ظل الشخصيات التي شاركت في التمثيل من بينهم الممثل زاهر قيس وغيره من الشخصيات التي ساعدت في تكوين هوية مميّزة للعمل.

ويتحضّر عسّاف لمشروع كبير مع شركة “سوني” العالمية، وأعمال جديدة مع أبرز نجوم الغناء، بالإضافة لإحياء مجموعة حفلات وأعراس خلال موسم الصيف.