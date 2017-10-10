سليم عساف يُكرّم في جامعة بيروت العربية ويتبنى مواهب جديدة

لمُناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس إدارة النشاطات الطالبيّة في جامعة بيروت العربيّة، تمَّ إختيار الفنان سليم عساف ليُشرف على إختيار مواهب ضمن رحلة بحث فنيّة في الجامعة بكافّة فروعها.

في خطوة هي الأولى من نوعها، يختار الفنان سليم عساف مواهب جديدة من جامعة يروت العربية.

وقد جاء هذا النشاط الفنيّ من خلال حفل أقيم في فرع الجامعة في منطقة الدبيّة، غنّى فيه الطلاب أغنيات من توقيع سليم عسّاف وتحت إشرافه ليُشارك الطلّاب الفائزين في ما بعد في مرحلة التصفيات التي ستحدّد خلال شهر ديسمبر من العام الجاري إسم الطالب الفائز والذي سيتبنّى موهبته سليم عساف ويُقدّم له كلام ولحن أغنيته الأولى.

من جهة أخرى، كرّمت إدارة النشاطات الطالبيّة في جامعة بيروت العربيّة الفنان سليم عسّاف من خلال درع تقديريّ بعد أن شارك الطلاب الغناء على المسرح.