صاحبا الأداء المميز في حفل افتتاح كأس العالم…..الأخوان سليم وسليمان ينقلا أجواء بوليوود في أبو ظبي

يستعد الملحنان الشقيقان سليم وسليمان ميرشانت، اللذان يُعدان من أهم الفنانين على الساحة الموسيقية في الهند، لإبهار جمهور أبوظبي وخلق أجواء ترفيهية استثنائية في العاصمة، وذلك من خلال حفلهما “ناماستي أبوظبي” الذي سيقام الجمعة 18 أغسطس في إطار فعاليات موسم صيف أبوظبي 2017.

يشهد موسم صيف أبوظبي الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات، إقامة مجموعة مميزة من الأنشطة على مستوى الإمارة، والتي تشمل العروض الترفيهية والترويجية والحفلات الحية ذات الأجواء الفريدة في مراكز التسوق.

وسينضم إلى الأخوين الشهيرين فرقة مؤلفة من 20 عازف وراقص، ليصطحبوا الجمهور في مغامرة موسيقية تخطف الأنفاس، وذلك في الحفل الكبير المقرر انعقاده في قصر الإمارات. وتشمل إبداعات الأخوان ميرشانت تأليف المقطوعات الموسيقية التصويرية للأفلام الهندية والأمريكية والبرامج التلفزيونية والإعلانات والإنتاج الموسيقي، حيث تتميز موسيقاهما بالجمع بين مختلف التيارات السينمائية والشعبية والإلكترونية، لتكوّن إبداعاً مميزاً يرضي أذواق المستمعين.

وقد نجح الأخوان في إثبات مكانتهما على مدار العقد الماضي بوصفهما اثنين من أهم الملحنين وأكثرهم تميزاً على مستوى الهند، حيث ظهرت موسيقاهما في أكثر من 100 فيلم هندي مثل “تشاك! دي إنديا” و’فاشن‘ و’راب ني بانا دي جودي‘ و’باند باجا بارات‘ وغيرها الكثير، إلى جانب مشاركتهما في أكثر من 20 برنامجاً تلفزيونياً بما فيها برنامج ’إنديان آيدل‘ ذي الشعبية الواسعة. كما استطاعا بفضل أسلوبهما الإبداعي الفريد في إقامة العديد من الحفلات في مختلف أنحاء العالم، وأهمها الأداء المميز الذي قدماه في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم عام 2010.

ويعد حفل “’ناماستي أبوظبي”، الذي تنظمه شركة أوبروي ميدل إيست للفعاليات، جزءاً من مجموعة مذهلة من العروض الحية التي يقدمها موسم صيف أبوظبي هذا العام لسكان الإمارة وزوارها على حد سواء، والذي تستمر فعالياته حتى 20 أغسطس الحالي.