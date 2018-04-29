سماح أنور كانت تتمنى الزواج من سمير صبري لكن الظروف لم تسمح

كشفت الفنانة المصرية سماح أنور بأنها كانت تتمنى الزواج من الممثل سمير صبري، الذي كانت تربطها به علاقة صداقة قوية، لكن الظروف أنذاك لم تسمح بذلك وكذلك عامل السن منع زواجهما، وإلى جانب العديد من العوامل التي لم تسمح أن يكونا معا، واغتنمت الفرصة لتنفي بشدة شائعات ارتباطها بفنان مشهور، كونها لم ترتبط مرة ثانية بعد وفاة زوجها، وقالت بأنها فضلت التفرغ لتربية ابنها الوحيد.

فتحت الممثلة المصرية سماح أنور قلبها لدى استضافتها في برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، حيث لم تخف بأنها كانت تتمنى الارتباط من النجم المصري سمير صبري، واعترفت في سياق متصل بأنها لم تتحدث مع سمير صبري في مسألة زواجهما أبدا، وفوق ذلك لم يتطرقا في أي يوم لموضوع الحب لان العلاقة التي ربطتهما اقتصرت على الصداقة القوية فقط، وعلى حد تعبيرها لم يكن لهذه العلاقة أي شكل اجتماعي أو جسدي.

واغتنمت سماح الفرصة لتكذب جميع الشائعات التي طالت حياتها الزوجية والعاطفية، وفي صدارتها ارتباطها بفنان مشهور، واكتفت بالقول أنها ارتبطت مرة واحدة في حياتها، وأنجبت ابنها الوحيد آدهم، وبعد وفاة زوجها تفرغت لتربية ابنها، و أرجعت بروز شائعة تردد وجود مشروع زواج يجمعها بالفنان صبري كونها التقت معه في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها فوازير تحمل عنوان “إحنا فين” عام 1994 ونجحا كثيرا في جذب الجمهور.