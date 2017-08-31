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سمية الخشاب ترد على رسالة أحمد سعد بصورة تجمعهما وبدعاء لله أن يحفظه لها

بقلم فضيلة بودريش

أغسطس ٣١ ,٢٠١٧

ردت الفنانة سمية الخشاب على اعتراف أحمد سعد بحبه وتقديره لها، بعبارات لا تخلو من الود والتقدير، في وقت يتواجدان فيه هذا الثنائي في تونس في إطار مشاركة سعد في إحياء مهرجان “الروحانيات”، وفي ظل استمرار ملاحقة إشاعة الزواج لهما، خاصة أمام إصرارهما على عدم الابتعاد عن بعضهما البعض.

يسلط الضوء كثيراً حالياً على مواقع التواصل على التقارب الموجود بين سمية الخشاب وأحمد سعد، خاصة بعد ترويج خبر زواجهما الذي قوبل بالنفي من طرف هذا الثنائي المنسجم، لكن كل تصرفاتهما تشكك في وجود علاقة غرامية تجمعهما، على اعتبار أن سمية الخشاب تتواجد هذه الأيام في تونس برفقة أحمد سعد لحضور مهرجان “الروحانيات”، وعقب بعث سعد برسالة إلى سمية، لم تتردد بدورها في الإجابة على رسالته من خلال نشرها لصورة لهما عبر حسابها على موقع”أنستغرام”، وأكدت لجمهورها أنه تم التقاطها في تونس، واعتبرت في سياق متصل أن أحمد سعد وجه الخير والسعد عليها، وإلى جانب ذلك دعت الله عز وجل أن يحفظه لها ويسعده مثلما يسعد كل من حوله، ومن ثم يستمرا سوياً في النجاح وفي كل شيء.

وأول من سرب إشاعة زواج هذا الثنائي سراً كانت ريم البارودي التي نشرت الخبر، الذي مازال لم يتحقق من صحته، على خلفية نفيه من طرف سمية وسعد، وذهبت ريم البارودي إلى أبعد من ذلك عندما أعلنت بأنها كانت زوجة أحمد سعد لعدة أشهر ولم تقتصر العلاقة التي ربطتهما على الخطوبة فقط.

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