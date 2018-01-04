سميرة توفيق تتلقى بطاقة معايدة من ملك الأردن

تلقت الفنانة القديرة سميرة توفيق بطاقة معايدة ذات قيمة معتبرة، لأنها بطاقة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة، تقديراً وعرفاناً لهذه الفنانة الراقية.

سُرّت المطربة الكبيرة سميرة توفيق كثيراً وشعرت بالكثير من الغبطة، بعد الهدية الرمزية التي تلقتها والمتمثلة في بطاقة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة

وكانت هذه الفنانة القديرة قد تعرفت على الملك الأردني شخصياً، من خلال اختيارها لإحياء العيد الرسمي الـ71 للمملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي، حيث أقيم هذا الحفل في الديوان الملكي الهاشمي، وبرعاية خاصة ومن خلال حضور الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وعرف هذا الاحتفال كذلك حضور عدد من كبار المسؤلين في المملكة الأردنية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات سياسية وإعلامية.

وكانت المطربة سميرة توفيق قد حظيت في هذا الحفل، بالتكريم الملكي بعد أن صعد الملك عبد الله وزوجته في نهاية الحفل الرائع، إلى المسرح لشكر وتكريم سميرة توفيق، بل ومنحها وسام الملك للتميز من الدرجة الأولى، تقديراً واعترافاً لهذه الفنانة الراقية وكذا لحبها للأردن.