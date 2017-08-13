سميرة سعيد تتصدر قائمة الفنانين المغاربة ضمن أهم 100 شخصية عربية

تصدرت الفنانة “سميرة سعيد” قائمة الفنانين المغاربة، حسب مجلة فوربس الأمريكية، ونشرت المجلة لائحة ضمت أهم 100 شخصية عربية شهيرة، ضمت 4 فنانين مغاربة، جاءت الديفا في المركز الأول على مستوى المغرب، متبوعة بمواطنتها “أسماء لمنور”، ثم “عبد الفتاح الجريني”، و”شذى حسون” في المركز الأخير.

وحسب المجلة العالمية فوربس، فإن معايير اختيار النجوم تعتمد على ثلاث معايير رئيسية، هي أعداد المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام واليوتيوب)، بالإضافة إلى سنوات العمل في المجال والنشاطات المؤثرة التي يقوم بها النجوم.

وتصدرت الديفا قائمة الفنانين المغاربة باحتلالها المركز الــ 23 عربياً، بــ 3.8 مليون متابع، متبوعة بثلاث فنانين مغاربة، “أسماء لمنور” التي جاءت في المركز 70 عربياً، ثم “عبد الفتاح الجريني” الذي احتل المركز 86، ثم “شذى حسون” في المركز 89 عربياً.

وكانت “سميرة سعيد” التي يصفها المغاربة بفنانة “الأجيال”، قد تألقت مؤخراً بحفل تاريخي ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك، حيث وقفت كأول فنانة مغربية على هذا المسرح العريق، وحققت نجاحاً كبيراً كما استقطب حفلها جمهوراً حضر من مختلف بلدان العالم: السويد، سويسرا، إسبانيا، تونس، والإمارات، ومن مدن مختلفة من لبنان.