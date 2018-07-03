سميرة سعيد تختتم مؤتمر أطباء القلب بمكتبة الإسكندرية

أحيت النجمة المغربية “سميرة سعيد” حفلا لفائدة مؤسسة أطباء القلب في ختام المؤتمر العالمي الذي احتضنته مكتبة الإسكندرية، وحضره حوالي 3 آلاف شخص من أطباء كبار وأساتذة متخصصين إضافة إلى أطباء في بداية مشوارهم المهني.

وقدمت الديفا خلال هذا الحفل باقة من أغانيها، حيث اختارت بين أغانيها القديمة وأخرى من آخر ألبومها “عايزة عيش”، الذي لا زال يحصد النجاحات بعد مرور 3 سنوات عن طرحه.

“سميرة سعيد” تألقت خلال الحفل بفستان راقي باللونين البنفسجي والبرتقالي، حيث سرقت الأضواء كعادتها وبدت بكامل أناقتها.

في سياق مختلف، لا زال جمهور الديفا ينتظر “الإفراج” عن ألبومها بعد أن كان منتظرا طرحه في يناير 2018 قبل أن يؤجل إلى شهر مارس من نفس السنة، ثم إلى أجل غير مسمى.