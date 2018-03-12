سميرة سعيد ترفض غناء “قال جاني بعد يومين” تكريماً للمرأة!

اختارت الفنانة المغربية “سميرة سعيد” إطلالة شبابية خلال الحفل الذي أحيته بحديقة الأزهر (مصر)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث ارتدت “تي شيرت” يحمل صورة امرأة قالت إنه رمز تعبر من خلاله عن سعادتها بالغناء للمرأة التي تدعمها عبر العديد من المبادرات الخيرية والتضامنية.

وقدمت “سعيد” مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، قبل أن ترفض طلب الجمهور الذي دعاها لأداء رائعتها “قال جاني بعد يومين”، وبررت رفضها بالقول: “لا يصح أداء هذه الأغنية الحزينة خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي لأنه يوم يجب أن يمتلئ بالفرح والسعادة”.

وحيت الديفا عشاق فنها، بينهم فئة مهمة من الجالية المغربية بمصر، وقالت: “جئت هنا لأحتفل بالحياة التي هي امرأة ورجل”، وأرى في جيل الشباب التفاؤل بغد أجمل”.

وكانت الفنانة المغربية قد تحدثت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية “لميس الحديدى”، على برنامج “هنا العاصمة”، أن المرأة حصلت على العديد من الأشياء في الوطن العربي، ولكن مازال أمامها الكثير لتحصل عليه في كافة المجالات، مشيرة إلى أن المرأة نصف المجتمع، ويجب أن تحصل على حقوقها كاملة، وتابعت: “نشاهد الآن العديد من الحركات لدعم المرأة في العالم بأكمله، وشاهدنا نهضة كبيرة في العديد من المجالات مثل مناهضة التحرش، وهذا شيء مهم للغاية.”

يذكر أن “سميرة سعيد” شاركت نهاية الشهر الماضي في تظاهرة قفطانورتي التي احتضنتها مدينة طنجة (شمال المغرب)، والتي عرفت عرض آخر الإبداعات في مجال القفطان المغربي.