سميرة سعيد تعتذر.. ومروان خوري يعوضها في موازين

اعتذرت النجمة المغربية “سميرة سعيد” عن المشاركة في النسخة الــ 17 من مهرجان موازين، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين الــ 22 و 30 من يونيو المقبل.

وبعد أن كان مقررا إحياؤها لحفل برمج في تاريخ الــ 23 من يونيو على منصة النهضة، انسحبت في آخر لحظة لسبب تكتمت الديفا عن الإفصاح عنه ورفضت إدارة موازين بدورها الخوض في تفاصيله، لتكتفي بمشاركة وحيدة في المهرجان الأول عربيا، كانت في دورة 2009.

يذكر أن مصادر مقربة من إدارة مهرجان موازين، كانت قد تحدثت في وقت سابق عن غياب “سميرة سعيد” في دورات سابقة بسبب تمسكها بأجرها الكبير، إلا أن هذا السبب لم يطرح خلال المفاوضات الأخيرة حيث نزلت إدارة موازين عند رغبة الفنانة المغربية الأكثر شهرة ونجاحا في الوطن العربي، قبل أن تعتذر في آخر لحظة وتقرر عدم المشاركة.

واستعانت إدارة موازين خلال آخر لحظة بالفنان اللبناني “مروان خوري” إلى جانب مواطنه “سعد رمضان”، لتعويض النجمة المغربية حيث كشفت في بلاغ توصلت اليقظة بنسخة منه، عن مشاركة الفنانين في الــ 23 من يونيو بمنصة النهضة الخاصة بالأغنية الشرقية.