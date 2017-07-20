سميرة سعيد تنفي خبر انضمامها لبرنامج ذا فويس

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فتح انسحاب كلا من الفنان “كاظم الساهر” والفنانة “شيرين عبد الوهاب”، وعدم الاتصال بالفنان “صابر الرباعي”، الباب نحو بعض “الاجتهادات” التي تسببت في حرج كثير من الفنانين، فبعد انتشار خبر التحاق الفنان “راغب علامة” بلجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، جاء الدور على تداول خبر وصول إدارة البرنامج إلى اتفاق مع النجمة المغربية “سميرة سعيد” التي نفت “لليقظة” جملة وتفصيلاً خبر التحاقها بالبرنامج وتعويضها الفنانة “شيرين.”

وكانت الديفا قد خاضت تجربة سابقة، حيث شاركت كعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “صوت الحياة” الذي بُث في 2012 على قناة الحياة المصرية، حيث شاركها التحكيم الفنان “هاني شاكر” والملحن “حلمي بكر.”

هذا، ولا زالت “سميرة سعيد” تواصل تسجيل أغاني ألبومها المقبل، حيث انتهت مؤخراً من تسجيل أولى أغاني الألبوم “تعالى شوف”، وهي كلمات “نادر عبد الله” ألحان “مدين”، وتوزيع “فهد”.