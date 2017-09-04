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سميرة سعيد تنفي بشكل قاطع تعاونها مع هيفاء وهبي

بقلم خديجة براق

سبتمبر ٤ ,٢٠١٧

نفت النجمة المغربية “سميرة سعيد” خبر تعاونها مع المغنية اللبنانية “هيفاء وهبي”، في أغنية سيتضمنها ألبوم الأخيرة، وتحمل كلمات صاغتها الديفا، وهو ما وصفه الموقع الذي نشر الخبر منذ حوالي الأسبوع بالمفاجأة الثقيلة.

مصادر مقربة من النجمة المغربية، نفت لــ “اليقظة” صحة الخبر بشكل قاطع، وأن ما تم ترويجه من أن الديفا أهدت “هيفاء” الأغنية مجاناً يبدو اجتهاداً من كاتب الخبر لا أكثر.

هذا وتواصل الفنانة المغربية التحضير لألبومها المقبل بعد أن تألقت في حفل تاريخي ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك بلبنان بداية الشهر الجاري، كما خطفت الأضواء قبل يومين عند حضورها حفل زفاف الفنانة المغربية “جنات”، حيث تألقت الديفا بإطلالة شبابية بارتدائها فستان ذهبي أنيق، جعلت الكثيرين يعلقون على صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “هو أنت كل ما تكبري هتصغري كده؟.”

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