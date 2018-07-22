سميرة سعيد تواصل عنصر التشويق باستحضار سوبر مان

تواصل النجمة المغربية “سميرة سعيد” تشويق جمهورها من خلال نشرها لصورة جديدة على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، آخر صورة للديفا حملت شكل الشخصية الخيالية “سوبر مان”، وتفاعل معها متابعيها بتعليقات حملت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان جديد الفنانة المغربية عبارة عن أغنية جديدة أو عمل سينمائي أو إعلان لماركة معينة.

ووفق موقع مجلة سلطانة المغربية، فإن جديد الفنانة المغربية هو عبارة عن أغنية (سينغل) تحمل عنوان “سوبر مان”، وستطرح خلال الأسبوع المقبل، وهي من كلمات “شادي نور”، لحن “بلال سرور”، توزيع “هاني يعقوب” وإنتاج شركة روتانا، وتحمل موضوعا اجتماعيا منتشر في مجتمعاتنا العربية.

فريق عمل الأغنية سبق وأن تعاملت معه “سميرة سعيد” في أكثر من عمل من خلال ألبومها الأخير عايزه عيش، بينها “هوا هوا”، “يا لطيف” وأغنية ما حصلش حاجة التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي.

وكان ينتظر أن تطرح النجمة “سميرة سعيد” ألبومها المقبل بداية السنة الجارية، قبل أن يتم تأجيله لظروف لم تكشف عنها، وقررت طرح أغنية “سوبر مان” فيما ستطرح أغنية أخرى في نهاية السنة (شهر ديسمبر)، فيما أجلت طرح الألبوم إلى موعد لاحق.