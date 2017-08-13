سميرة سعيد: سعد لمجرد مبدع يفوق التوقعات ولا يشبه أحداً

“هكذا مبدع أنت.. تفوق التوقعات دائماً.. Let’s go Saad ” هكذا كان تفاعل النجمة المغربية “سميرة سعيد” مع جديد مواطنها “سعد لمجرد”، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الديفا التي كانت من أكثر الأشخاص الذين عبروا عن حزنهم للأزمة التي تعرض لها صاحب أغنية غلطانة في باريس، كانت من الداعمين له بعد عودته الفنية بعد أن دعمته في محنته وهو رهن الاعتقال.

وقالت “سميرة” إن نجاح النجم المغربي “سعد لمجرد” يعود بالأساس إلى كونه فنان لا يشبه أحداً، إضافة إلى ذكائه الشديد حيث رسم لنفسه قالباً فنياً مختلفاً وشكلاً خاصاً به، وخلق لنفسه “كاراكتر” في الغناء والتوزيع والشكل الموسيقي، إنه فنان موهوب، ومختلف، وصاحب صوت جيد، لذلك نجح، وسيذهب بعيداً في مساره الفني إن استمر في توظيف ذكائه في اختياراته الفنية بالشكل الذي يناسبه.”

وكان “سعد” قد أطلق جديده الفني LET GO بعد غياب اضطراري بسبب اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية، حيث قضت المحكمة بالسراح المؤقت مع حمله السوار الإلكتروني إلى حين البت النهائي في ملفه، حتى يصبح مرخصاً له بالتنقل خارج فرنسا.

وفاجأ “لمجرد” كعادته متتبعيه بفيديو كليب أغنية تحمل كلماتها الكثير من البساطة، لكنها حققت نجاحاً قياسيا ًحيث بلغت في أقل من 24 ساعة الــ 7 ملايين مشاهدة على قناته بموقع الفيديوهات (اليوتيوب).