سميرة سعيد فنانة “الصدمات” الفنية.. آخرها “سوبر مان”

خلقت صورة النجمة المغربية “سميرة سعيد” التي نشرتها على مختلف حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للدعاية لأغنيتها الجديدة، صدمة وسط محبيها ومتابعيها كما المهتمين بالمجال الفني، الصورة ظهرت من خلالها الديفا بشكل مختلف ووضعت “وشما” لأول مرة على جسمها، لتواصل هوايتها المفضلة عبر “الصدمات” التي تحدثها غالبا مع كل جديد فني لها.

ما ميز الصورة كان الوشم الذي وضعته “سميرة سعيد” على جسمها، لكنه في الحقيقة، هو عبارة عن رسم فقط وضع تحت إشراف الماكيير “محمود رشاد”، وأزالته فور الانتهاء من جلسة التصوير.

الديفا في هذه الصورة حافظت أيضا على ملامح سنها الحقيقي، ولم تستعمل وسائل التكنولوجيا المتطورة لتغير من شكلها وتظهر بصورة خادعة، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب الكثيرين، وأكد ما سبق وأن صرحت به الديفا من “أنها لا تخجل من سنها الحقيقي، بل تستمتع بكل فترة عمرية تعيشها.”

الصورة التي انتشرت بشكل واسع على مختلف التواصل الاجتماعي، تضاف إلى سلسلة الصور الغريبة والمختلفة التي ظهرت بها الديفا في أكثر من مناسبة، وصنفت الفنانة المغربية من خلالها كفنانة الاختلاف بامتياز، سواء على مستوى شكلها الخارجي، أو الشكل الفني لأغانيها التي في الغالب تلامس مناطق موسيقية لا يجرؤ على تنفيذها غيرها، بدءا من أغانيها القديمة (قال جاني بعد يومين) مرورا بأغاني منتصف التسعينيات (باشتاق لك، يوم ورا يوم، عالبال)، وصولا إلى (ماحصلش حاجة)، حيث ستضيف لذلك أغنية “سوبر مان” التي ستطرح، مساء اليوم، وهي من كلمات “شادي نور”، لحن “بلال سرور” وتوزيع “هاني يعقوب”، وستتناول فيها الديفا موضوعا مختلفا عن باقي أغانيها.