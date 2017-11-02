سميرة سعيد “لليقظة”: متحمسة للقاء جمهوري بالكويت

تستعد الديفا “سميرة سعيد” لإحياء حفل ضخم بدار أوبرا الكويت، في الثامن من ديسمبر المقبل، وكشفت الفنانة المغربية في حديثها لليقظة، عن حماسها الكبير للقاء جمهورها الكويتي بعد طول غياب، حيث تنتظر تفاعله مع مجموعة من أغانيها التي ستقدمها خلال حفلها بين القديم والحديث، إضافة إلى أغانيها الخليجية الشهيرة.

يذكر أن آخر عمل خليجي طرحته الديفا، كان عبارة عن تعاون جمعها بالفنان الكويتي الشاب “حمد العماري”، من خلال أغنية “مظلوم” التي طرحت في 2015، وكانت تجربة مختلفة عن تجاربها السابقة على مستوى الأغنية الخليجية التي قدمتها منذ سنوات عبر ألبوم “يا ابن الحلال.”

ومن المنتظر أن يتضمن ألبوم “سميرة سعيد” المقبل أغنية كويتية بعنوان “فيك شي” وهو ثاني تعاون لها مع الفنان “حمد العماري.”

وكانت الديفا قد أحيت حفلاً ناجحاً في ختام النسخة الثانية من مهرجان مكناس، حيث أبدعت في أداء مجموعة من أغانيها أمام الالاف من الجماهير التي تفاعلت مع أدائها لأغاني: “هوا هوا”، “آه بحبك”، “بالسلامة السلامة”، “يوم ورا يوم”، “ماحصلش حاجة”، “علمناه الحب” وأغنيتها المغربية الشهيرة “مغلوبة” التي تفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي خاصة وأنها الأغنية التي بصمت على نجاح كبير للنجمة “سميرة سعيد” بالمغرب قبل قرارها الاستقرار بمصر واحتراف الفن هناك.