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سميرة سعيد تتألق في غنائها وإطلالتها في مهرجانات بعلبك الدولية

بقلم ريما لمع

أغسطس ٥ ,٢٠١٧

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حفل الفنانة النجمة سميرة سعيد لم يكن عادياً ليل أمس الجمعة في الرابع من شهر تموز/يوليو 2017، في أثناء فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية، لبنان.

تألقت الفنانة المغربية سميرة سعيد في خلال الحفل الذي أقيم على أدراج مدينة بعلبك الأثرية، غناءاً ومظهراً. فقد أثبتت هذه الفنانة مرة أخرى أنّ بإمكانها امتلاك المسرح وأسر الجمهور الذي جاء من عدة مناطق لبنانية، ومن بعض الدول العربية للاستمتاع بصوتها الرائع.

وقد أطلّت النجمة سميرة بتصميم مذهل للمصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، عبارة عن “جمبسوت” مزوّد بتنورة طويلة تصل إلى الأرض بلون الزهر الرائق وتتخللها بعض أشكال الزهور المطرزة يدوياً، فيما الجزء العلوي المزوّد بأكمام طويلة جاء باللون الفضي.

وحافظت النجمة على شعرها منسدلاً، واختارت أقراطاً طويلة، وبعض الأساور.

ورغم بعض الانتقادات السلبية التي وجّهت إلى الإطلالة عبر مواقع التواصل، لا يسعنا إلا القول بأنها “كانت رائعة بالفعل”.

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