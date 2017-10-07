سميرة سعيد تتبرع بأجرها في حفل مهرجان الاسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة

تختتم النجمة المغربية “سميرة سعيد” فعاليات النسخة الـ 14 من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، الذي تنظمه جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية، ويقام من الــ 13 إلى 20 من أكتوبر الجاري، داخل مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وسيحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان “مدحت صالح”، كما تشارك الفنانة “أنغام” من خلال حفل فني سينظم بأحد فنادق الاسكندرية في الــ 18 من الشهر الجاري، وسيعود ريع هذه الحفلات الثلاثة لصالح متحدي الإعاقة وجمعية ظهور الحياة للأطفال المعاقين، حسب ما كشفه مدير المهرجان.

مصادر مقربة من الديفا كشفت “لليقظة“، أن “سميرة سعيد” قررت التبرع بجزء من أجرها لصالح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مبادراتها الخيرية التي تقوم بها في صمت، وترفض أن تروج لها إعلامياً.

وكانت الفنانة المغربية قد تبرعت بكامل أجرها عن أغنية “وش الخير” التي طرحتها قبل 3 أشهر لصالح مستشفى سرطان الأطفال في مصر.

وفي سياق متصل، ستحيي الديفا حفلاً فنياً الخميس المقبل، (12 أكتوبر الجاري)، بالجامعة الألمانية في القاهرة، وهو الحفل الذي يعرف أيضاً مشاركة المغني والملحن “محمود العسيلي”، قبل أن تحل ببلدها لإحياء حفل ضخم بمدينة مكناس (وسط شمال المغرب).