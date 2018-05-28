سميرة سعيد: نحن جميعا فخورون بمحمد صلاح

انضمت النجمة المغربية “سميرة سعيدة”، إلى كوكبة نجوم السينما والتلفزيون والرياضة في مصر والعالم العربي، ممن دعموا نجم الكرة المصرية “محمد صلاح” في محنته، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال المواجهة التي جمعت فريقه ليفربول الإنجليزي وفريق ريال مدريد الإسباني، برسم نهائي دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبه النادي الملكي للمرة الثالثة على التوالي والــ 13 في مشواره.

ونشرت الديفا صورة “محمد صلاح” على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك وانستغرام)، وكتبت: “ربنا يحميك نحن جميعا فخورون بمحمد صلاح”.

وكان نجم ليفربول الإنجليزي، قد تفاعل مع كل الداعمين له بعد ليلة حزينة قضاها عقب إصابتها وخروجه من المباراة التي كانت حاسمة في مشواره رفقة ليفربول وكتب على حسابه بتويتر:” كانت ليلة صعبة للغاية، لكنني مقاتل، على الرغم من الصعاب، أنا واثق بأني سأكون في روسيا، لأجعلكم فخورين، حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها”.

من جانبه، أعرب “هاني أبو ريدة” رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ارتياح بعثة المنتخب المصري للنتيجة التي انتهت إليها فحوصات اللاعب “محمد صلاح”، التي أكدت إصابته بجزع في أربطة الكتف، حيث يتلقى العلاج في إنجلترا قبل التحاقه ببعثة منتخب الفراعنة المتواجدة بإيطاليا.