أبدى رأيه في ألبوم فيروز بصراحة…..سمير صفير معجب بنانسي عجرم ويطلب عدم المتاجرة بالفنان جورج وسوف

تطرق الملحن اللبناني سمير صفير، خلال إطلالته في حلقة تلفزيونية، إلى هموم التلحين في العالم العربي، وأعطى رأيه بألبوم السيدة فيروز، وطلب عدم المتاجرة بالفنان جورج وسوف.

أعلن الملحن سمير صفير في بداية حلقة برنامج “سهرة عُمر” الذي يقدمه شادي ريشا، أنّه سيصّب اهتمامه على تقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية والوطنية، مشيراً إلى أنّ ” العالم العربي لم يعد بحاجة إلى أغنيات عاطفية، بل إلى إغنيات تجعله يعي مشاكله. وأرى أنّ الفن له دور كبير في هذا الموضوع”.

وكشف سمير عن تلحينه أغنية جديدة خاصة بالشعب اللبناني ستصدر بصوت الفرسان الأربعة وهي بعنوان “ليلك طوّل”، كتب كلماتها نزار فرنسيس وقام بتوزيعها داني حلو. والكليب سيكون من إخراج وليد ناصيف، كما سيشارك في العمل جميع الشخصيات العامّة في البلد.

واعتبر سمير أنّه عندما دخل مجال التلحين كان يوجد جهابذة في المهنة وعددهم كان كبيراً جداً، وتابع قائلاً: “اليوم لا أسمع لحناً يستفزني لأخرج أفضل ما لديّ”.

وعن ألبوم السيدة فيروز “ببالي” الجديد قال: “يوم بعد يوم أتأكد أنّ العبقري عاصي الرحباني ترك فراغاً كبيراً، هذا ما لدي لأقوله عن ألبوم السيدة فيروز، ولن أهتم إذا أراد البعض أن يفهم كلامي على ذوقه، كما أناشد رئيس الجمهورية الاهتمام بإرث الأخوين الرحباني”.

وتحدث عن علاقته بالنجمة نانسي عجرم قائلاً : “أحببتها منذ أول إطلالاتها وأبهرتني عندما كانت تغني لأم كلثوم ولم يخيب ظني بها يوماً. وبرأي أنّ الأهم من مسيرة نانسي الفنية هو تواضعها الكبير رغم النجاحات التي حققتها”.

وحول تصريح الفنان وائل جسار الأخير ومطالبته سلطان الطرب جورج وسوف الاعتزال، علّق سمير صفير قائلاً: “قبل 30 سنة لم أكن أشاهد إلاّ حفلات جورج وسوف لأنّه كان يسلطنني، أما اليوم أقول لمن حوله بدون أي اعتذار كفى متاجرةً بالوسوف، أنا لو كنت مكانه لما كنت صعدت على المسرح وأنا في أزمة مرضية لكي يستفيد من حولي”.