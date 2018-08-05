سم الافاعي وسم النحل بديلا للبوتكس ولمحاربة التجاعيد

تظل المختبرات الطبية والعلمية وشركات التجميل التي تخترع المواد التجميليه للمراة بالعمل الدائم والدؤؤب لاكتشاف المواد التي تحارب الشيخوخة وتنتصر على التجاعيد.

التي لا بد وان تصل الى المرأة في يوما ما وتنغص عليها حياتها وتجعلها الباحثة دوما عن الاكتشافات الجديدة التي تحارب هذه التجاعيد وتقضي عليها وبمعنى اصح تتنتصر عليها وتبقى جميلة وشابة بقدر المستطاع واخر ما تم اكتشافه في معارك الانتصار على التجاعيد وهزمها هي بان سم الثعابين وسم النحل من افضل الوسائل الحديثة والمكتشفة لمحاربة الشيخوخة

ومن هنا بدات العمل به مصانع التجميل الفرنسية حيث بدات تدخل هذه السموم في منتجاتها التجميلية من الكريمات المخصصة لمحاربة التجاعيد وهزيمة الشيخوخة وهذه السموم تماثل بشكل كبير عمل البوتكس الذي يستخدم لهذه العلاجات التجميلية وقد تتميز عنه هذه المنتجات الجديدة

وتعتبر افضل بكثير لان البوتكس يحقن في منطقة واحدة اما سم الافاعي والنحل فهو يقضي على كل الخطوط الرفيعة في كل الوجه وذلك لكونه يتكون من مزيجين من السموم الحقيقية