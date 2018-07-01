عبد الله الرويشد وأحلام وعاصي الحلاني على موعد لإحياء سهرات متميزة في مهرجان جرش

من المقرر أن يكون جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي تنظمه المملكة الأردنية على موعد مع سهرات كبيرة ومتميزة، بعد تأكد إحيائها من طرف أكبر نجوم الطرب في الوطن العربي، ويتعلق الأمر بالنجم الكويتي عبد الله الرويشد والنجم اللبناني عاصي الحلاني والنجمة الإماراتية أحلام، إلى جانب ترقب مشاركة العديد من الفرق الفلكلورية والشعبية.

تمكن مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي تحتضنه المملكة الأردنية العديد من نجوم الموسيقى والغناء في طبعته الجديدة المرتقبة، نذكر من بينهم النجم الكويتي عبد الله الرويشد و اللبنانى عاصى الحلانى والإماراتية أحلام، ومن الفنانين الأردنيين المشاركين هذه السنة نذكر كل من حسين السلمان ومحمد الحورى ونانسى بيترو وجهاد سركيس ومكادى نحاس.

ويخصص هذا المهرجان ليلة عراقية تجمع كل من الفنانين سيف نبيل ومحمد الفارس، علما أن فعاليات الدورة ال33 للمهرجان مقرر تنظيمها فى الفترة الممتدة من 19 إلى 28 يوليو بمدينة جرش الأثرية، بينما بداية من تاريخ 29 يوليو إلى غاية 4 من شهر أغسطس، ستكون معظم النشاطات الفنية في العاصمة الأردنية عمان. وينظم هذا المهرجان الفني من طرف وزارة الثقافة الأردنية، عن طريق التعاون مع المركز الثقافي الملكي واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، وكذا بلدية جرش الأثرية العريقة التي تقع شمال غرب الأردن، ويعد أكبر مهرجان يقام في الأردن وينظم سنويا منذ عقد الثمانينات.

أكيد لن تخلو هذه الدورة الجرشية من الفلكلور الذي ينبض بالأصالة حيث تشارك مجموعة معتبرة من الفرق الشعبية والفولكلورية العربية، وفي صدارتها فرقة تخت الكويتية و فرقة صمود الفلسطينية للدبكة الشعبية، وفرقة نغم الموسيقية السعودية وإلى جانب فرقة رضا للفنون الشعبية المصرية.