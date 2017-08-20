الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب تتوج بجائزة أفضل فنانة شابة

وقع الاختيار على الفنانة الجزائرية الشابة “سهيلة بن لشهب” التي تجمع ما بين الغناء والتمثيل وخريجة برنامج “ستار أكاديمي” لنيل جائزة Lebanon Awards ،عن فئة أفضل فنانة صاعدة في مسابقة نظمها موقع Lebanon Idol اللبناني، ومن المقرر أن ينظم حفلاً للتتويج يحضره النجوم لتسلم الجوائز.

قام الموقع اللبناني بنشر صورة للفائزة سهيلة بن لشهب، التي من المرتقب أن تتوج في حفل يحضره جميع الفائزين عن مختلف الفئات، وأوضح نفس الموقع بأنه تم الاتصال مع الفنانة سهيلة، وأضاف مشيداً بأخلاق وطباع الفنانة الجزائرية: “..سهيلة إنسانة بتجنن.. قريبة للقلب.. بتجبر الإنسان يحبها.. تواضع.. أخلاق.. هظامة.. والله ما في كلمات توصفها..”.

وتضاف هذه الجائزة إلى تتويجات أخرى للفنانة الصاعدة على اعتبار أنها إحدى المرشحات للظفر بجائزة Beffta Award الإفريقية، عن فئة أحسن مغنية وممثلة في شمال إفريقيا”، في حفل سوف ينظم في لندن بعد نحو شهرين من اليوم.

وكانت سهيلة قد تألقت بأغنيتها الصيفية الشبابية الأخيرة، التي تحمل عنوان “Dance” حيث نجحت في المزج ما بين اللغة العربية والإنجليزية، وحصدت نحو 1 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب” بعد حوالي شهر من طرحها، بينما تتأهب لطرح عمل جديد يحمل عنوان”loca”، وضعت فيه بصمتها الخاصة سواء ما تعلق بالكلمات أو الألحان، وصورته على طريقة الفيديو كليب.