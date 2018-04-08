سهيلة بن لشهب تتفاوض على “ديو” مع نجم الراي كادير الجابوني

تجري النجمة الجزائرية الصاعدة خريجة برنامج “ستار أكاديمي” مفاوضات متقدمة ويكتنفها جو من السرية، من أجل تسجيل “ديو” مع نجم أغنية الراي الشاب كادير الجابوني، ويتوقع أن تكون قنبلة صيف عام 2018، ولم يكشف عن أي تفاصيل بخصوص طبيعة هذا المشروع الفني الذي يجمع بين هذا الثنائي.

تستعد “بنت العرب” سهيلة بن لشهب من أجل خوض تجربة فنية جديدة، تتمثل في “ديو غنائي”، دون شك لن يخلو من ألحان طابع الراي، لتكون مفاجأة جمهورها العريض في الجزائر و الوطن العربي، وبالنظر إلى الشهرة الواسعة التي يحظى بها كادير الجابوني نجم الراي الجزائري من الصف الأول، ومن أكثر النجوم المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه ينتظر أن يحقق هذا الثنائي نجاحا كبيرا في هذا “الديو”.

وتأكد حسب مصادر مقربة من النجمين أن “ديو” الجابوني وبن لشهب سيشرف على إخراجه اللبناني فادي حداد، الذي سبق له وأن أخرج أغنية تحمل عنوان “ملكة سبأ” للفنانة الجزائرية الشابة خريجة برنامج “ستار أكاديمي” كنزة مرسلي. يذكر أن سهيلة بن لشهب كانت قد اقتحمت مجال التمثيل وخاضت هذه التجربة بنجاح، حيث سوف يعرض لها خلال الموسم الرمضاني المقبل مسلسل درامي، علما أنها تجمع هذه الفنانة الشابة بين اموهبتي الغناء والتمثيل.