سفيرة التسامح والسلام …. سوزان نجم الدين تحصد تكريمات بالجملة

النجمة السورية سوزان نجم الدين ستشارك في المؤتمر الدولي التاسع للتسامح والسلام، وذلك في اليوم العالمي للتسامح في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الذي سيقام في فندق النيل ريتز كارلتون في القاهرة.

وقع اختيار منظمة “التسامح والسلام” على النجمة سوزان نجم الدين لتكون سفيرة التسامح والسلام لعام 2017، على أن يتمّ تكريمها خلال الحفل بمشاركة 12 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وحضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الفنانين والشخصيات الاجتماعية.

وقد “تمَّ اختيار النجمة سوزان نجم الدين لتكون سفيرة لعام 2017، نظراً لجهودها في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب والأديان عبر مسلسلاتها وأفلامها ولقاءاتها وتصريحاتها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”، حسبما قال رئيس منظمة التسامح والسلام، الدكتور حمدي قنديل

مضيفاً “تابعنا سوزان نجم الدين على مدار أكثر من سنة، فتبين لنا أن كل أعمالها تدعو للخير والتلاحم ووحدة الأمة ولمّ الشمل ونشر الحب بين الناس”.

وكانت سوزان قد حصدت الأسبوع الماضي جائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الأهرام الدرامي لعام 2017 عن دور “روز” في مسلسل “شوق”، بعد أن تمَّ التصويت على تلك الجائزة من الجمهور على نطاق واسع، وقبل ذلك منحها القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر لقب “ملكة الأناقة” لعام 2017 كأفضل فنانة تهتم بإطلالتها وأناقتها في جميع المناسبات، كما منحت درعاً تكريمياً في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2017 أيضاً.