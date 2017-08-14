سونجول أودن الشهيرة ب”نور” تقاضي شركة إنتاج مسلسل “قصر العصفورة”

حركت النجمة التركية سونجول أودن الشهيرة في الوطن العربي باسم نور، دعوى قضائية لأخذ مستحقاتها من شركة “أنديمول”، التي أنتجت مسلسلها الأخير “قصر العصفورة”، ورغم تسويق هذا العمل الفني لم تتلق النجمة راتبها، وفوق ذلك أعلنت شركة الإنتاج إفلاسها، ما جعل هذا الخبر يشكل صدمة حقيقية للفنانين الأتراك، خاصة من تعامل مع الشركة و يدين بأموال نظير ما قدمه لها من خدمات.

لم تجد بطلة مسلسل “نور ومهند” سوى القضاء لافتكاك حقها من الشركة المنتجة لمسلسل “قصر العصفورة”، على اعتبار أنه وعلى ضوء ما تناولته الصحافة التركية، أن المنتج ممثلا في شركة “أنديمول” سوق المسلسل خارج تركيا وقبض مستحقاته، لكنه لم يدفع للممثلين وعلى رأسهم البطلة “سونجول”، التي اعتمد كثيراً على شهرتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط، من أجل بيع العمل الفني.

وكانت قد شاركت الفنانة في آخر عمل فني لها في فيلم يحمل عنوان “التفاح الحامض”، وطرح في دور العرض السينمائي باسطنبول، وقاسمت النجمة التركية سونجول أودن البطولة كل من الممثلة فرح زينت عبد الله الشهيرة باسم “إيلين” وشكران أوفالي و شكرو أوزيلديز، إلى جانب دفريم ياكوت و جانير جيندوروك ويلماز أردوغان مخرج الفيلم.