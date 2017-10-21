بالفيديو سيارة شعبان عبد الرحيم  المشجرة تثير الجدل على تويتر

كعادته يثير المطرب شعبان عبد الرحيم الجدل بتصرفاته التي تنال دائما نصيبا وافرا من السخرية، الجدل هذه المرة جاء بسبب سيارته الخاصة.

حيث انتشر مقطع فيديو قصير لسيارته الألمانية ماركة أودي، لكنها لم تظهر في المقطع مثل أي سيارة تنتمي لهذه الفئة الوثيرة، فقد ظهرت السيارة ملطخة برسومات القلوب وأوراق الأشجار التي انتشرت على جميع أنحاء السيارة، كما كان هناك رسومات لعلم مصر أيضا، وكتب على زجاج السيارة عبارة “لا إله إلا الله، محمد رسول الله” ويظهر في المقطع المذيعة تقف الى جوار الفنان شعبان عبد الرحيم وخلفهما السيارة، عندما سألته المذيعة عن سيارته أجاب بأنه يحب الملابس المشجرة ولذلك حرص على إن تكون سيارته هي الأخرى مشجرة، وأكد شعبان عبد الرحيم بأنه قام بعمل هذه الرسومات في أحد الورش بنفس الشارع الذي يسكن به، السيارة ظهرت غريبة مما جعلها مادة للسخرية على تويتر وفيسبوك.