سيدة تتسبب باحتراق شعر إلهام الفضالة

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أصيبت مؤخراً الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بالرعب بعد تعرض شعرها للاحتراق بواسطة الشمع، لأنها عندما كانت بصدد إطفاء الشمع التهبت ألسنة النار في خصلات من شعرها، مما جعلها تؤمن بحقيقة وجود العين الحاسدة التي تلحق الأذى بمن تصيبهم، ونصحت جمهورها بذكر الله من أجل التحصين من العين.

إن تفاصيل الواقعة التي حدثت للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، تعود إلى لقائها بإحدى السيدات، التي عبرت عن ذهولها لجمال شعر الفنانة بل وشككت أن شعرها ليس بطبيعي، وذهبت ذات السيدة إلى التخمين بأن الشعر تم زرعه، لكن إلهام الفضالة نفت ذلك، وأكدت أنه بالفعل شعرها الطبيعي.

وخلال سردها لكل ما عاشته أوضحت إلهام تقول: “..قلت لها لا والله شعري طبيعي.. قالتلي ما تخافي من العين؟.. قلت لها ايه والله.. أنا كله يطلع فيني..”.

واستطرت الفنانة تقول في نفس المقام: “..رحت لأطفئ الشمع.. فاحترق شعري.. فقمت بقصه شوي.. دائماً ذكر الله على اللسان حلو.. دائماً قولوا لا اله الله، تبارك الرحمن..”.

نذكر أن الفنانة انطلقت في مسارها في عمر ال25عاماً من على خشبة المسرح، وأطلت على جمهورها لأول مرة من خلال مسرحية “عالباب يا شباب” مع داوود حسين وحسن البلام، متزوجة من الصحفي خليل التميمي وأم لطفلتين، في رصيدها العديد من الجوائز حصدتها داخل بلدها الكويت على وجه الخصوص، نذكر من بينها جائزة أحسن ممثلة دور أول من مهرجان “المميزون في رمضان للإبداع التلفزيوني”.