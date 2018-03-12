سيروم منزلي مرطب يحمي شعرك من التقصف في الشتاء

المعروف عن فصل الشتاء بأنه جاف ومن شأن ذلك أن يؤثر ذلك على تقصف الشعر لأنه يمتص رطوبته، إذا لم يحظى بعناية خاصة، من خلال الابتعاد عن غسله بالماء الساخن أو تمليسه بالفير، وصبغه بشكل مفرط، لذلك يمكنك الاستعانة بسيروم منزلي خاص سهل التحضير، من أجل وقاية الشعر من التقصف في فصل الشتاء، وبالتالي ترطيبه بمحلول مغذي، ويمكنك بذلك الحفاظ على صحته ولمعانه بشكل دائم.

مكونات السيروم المرطب:

ملعقتان كبيرتان من الحليب النباتي السائل، بالنظر إلى كون الحليب مغذي ومرطب جيد للشعر ويحول دون تعرضه للتقصف.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز، حيث يعول عليه كثيراً في تغذية الشعر ويحافظ على لمعانه لأنه يرطب أطرافه بشكل دائم.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع لأنه مغذي وملمع ويعمل على نمو الخصلات بشكل لافت.

كبسولة فيتامين E المتوفرة في الصيدلية، ويعتمد عليها في تغذية الشعر والمساهمة في لمعانه وحمايته من الآثار السلبية لمجفف الشعر.

ملعقة كبيرة من جيل الألوفيرا لأنه يرطب الشعر ويحميه من الحرارة الخارجية.

طريقة استعمال السيروم:

تمزج المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض في وعاء زجاجي إلى غاية الحصول على مزيج متناسق، ويحتفظ به بعد ذلك في قارورة رذاذ زجاجية ويحتفظ بها داخل الثلاجة، ويستحسن استعمال السيروم مباشرة بعد الاستحمام على أطراف الشعر قبل أن يجف، ويمكن تكرار العملية أكثر مرة في اليوم لأنه من شأنه أن يؤمن لك أطراف الشعر بشكل دائم من الجفاف والتقصف.