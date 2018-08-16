سيرين عبد النور تكشف انضمامها إلى مسلسل الهيبة وتؤكد أن دورها كتب لها خصيصا

كشفت النجمة اللبنانية الحسناء سيرين عبد النور مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2019. وكانت سيرين عبد النور قد قامت بإعادة نشر تغريدات تلقتها من زملاء لها حيث هنئوها بالدور الجديد، ومن بينهم نذكر الفنانة نادين الراسي، وفور انتشار الخبر هناك من فتح وجه المقارنة بين النجمتين السابقتين لمسلسل الهيبة ويتعلق بكل من نادين نسيب نجيم ونيكول صابا..أي من الأجمل؟

بالفعل كل ما روج حول إمكانية تواجد سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة وخوض المغامرة إلى جانب النجم تيم حسن قبل أيام كان صحيحا، حيث لم تتردد سيرين في نشر صورة لها تجمعها مع المخرج سامر برقاوي، هذا ما كان مؤشرا قويا أكد منذ البداية على وجودها في أحداث الجزء الثالث من هذا المسلسل الدرامي.

وتأتي آخر تغريدات النجمة الجميلة التي تعد من فنانات الصف الأول، لتؤكد خبر توقيعها للعقد مع شركة “الصباح”، الجهة المنتجة لمسلسل الهيبة، علما أن سيرين صرحت حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنها وقعت العقد فعلا مع شركة “الصباح” لتكون ضمن أبطال مسلسل الهيبة، ولن يكون دورها بديلا على اعتبار أن الدور كتب خصيصا لها وأنها جد متحمسة للوقوف أمام النجم السوري تيم.

يذكر أنه شارك في الجزء الأول من مسلسل “الهيبة” الذي عرض قبل سنتين كل من تيم حسن والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بينما في الجزء الثاني الذي عرض في شهر رمضان 2018، فتعاقدت الشركة المنتجة مع الممثلة نيكول سابا، وشارك في العمل التلفزيوني الدرامي كل من تيم حسن و نيكول سابا و أويس مخللاتي و عبدو شاهين و منى واصف، وإلى جانب رفيق علي أحمد، نقولا دانيال وعبد المجيد مجذوب و احمد الزين و ميشال حوراني و فاليري ابو شقرا، وتوج المخرج سامر البرقاوي بجائزة “موركس دور” عن مسلسل “الهيبة” في جزئه الأول حيث حقق نجاحا كبيرا.