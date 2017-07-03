متفوقة على كاردشيان ورونالدو…..سيلينا غوميز النجمة الأغنى على مواقع التواصل الاجتماعي

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تمكنت النجمة العالمية سيلينا غوميز، من احتلال المرتبة الأولى في لائحة جمعت أغنى الشخصيات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بـنحو 550 ألف دولار نظير كل تدوينة تنشرها لمتابعيها، الذين قدر عددهم بما لا يقل عن 122 مليون، متفوقة بذلك على نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي اكتفت بالمرتبة الثانية، وتموقع في المرتبة الثالثة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

صارت النجمة العالمية الشابة سيلينا غوميز الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أكده موقع” Hopper HQ “، فلديها جمهور لا يقل عدده عن 122 مليون متابع وأصبحت بذلك أغنى نجمة شهيرة ضمن لائحة ضمت 10 من أسماء النجوم من عالم الغناء وتلفزيون الواقع وكذلك الرياضة ومجال الأزياء، وارتفع رصيد الفنانة العالمية سيلينا غوميز إلى 550 ألف دولار عن كل تدوينة تنشرها لمتابعيها.

في حين اكتفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بالمرتبة الثانية، بالرغم من الشهرة الكبيرة التي تحظى بها، بـحوالي 500 ألف دولار عن كل تدوينة تنشرها لمتابعيها الذين قدر عددهم ب100 مليون متابع.

وعادت المرتبة الثالية إلى نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، حيث صار في رصيده ما يناهز 400 ألف دولار عن كل تدوينة ينشرها، فقد بلغ عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي 104 مليون.

ومن الأسماء الواردة في هذه اللائحة نذكر كل من كايلي جينر وكيندال جينر، إلى جانب كلوي وكورتني كارداشيان، وبالإضافة إلى كارا ديليفين وجيجي حيد وليرون جيمس.

الجدير بالإشارة فإن النجمة سيلينا المتوجة على رأس اللائحة، ممثلة ومطربة ومؤلفة أغاني أمريكية، لا يتعدى سنها ال25 عاماً، عاشت وولدت بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن والدها ينحدر من أصول مكسيكية ووالدتها من أبويين إيطاليين.