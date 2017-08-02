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خلعت ثوب الحزن على زوجها بعد سنتين ….سيلين ديون ترتبط عاطفياً مع راقص أسباني يصغرها ب17 عاماً

بقلم فضيلة بودريش

أغسطس ٢ ,٢٠١٧

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يبدو أن حياة المطربة العالمية سيلين ديون بدأت تتغير للأفضل والفضل يعود إلى قصة الحب التي تعيشها مع الراقص الإسباني الشاب بيه بيه مونوز، البالغ من العمر 32 عاماً، حيث يصغرها ب17 عاماً، وتأتي هذه العلاقة بعد نحو سنتين من وفاة زوجها رينيه أنجليل، وكان الحبيب الجديد أحد المعجبين بالنجمة وعندما عمل معها تطورت العلاقة إلى قصة حب.

أكد الموقع الإلكتروني الفرنسي “فام أكتويال”، أن الراقص الأسباني “بيه بيه مونوز” ، سافر برفقة المطربة العالمية سيلين ديون البالغة من العمر 49 عاماً، ويوجد في الوقت الحالي معها في جولتها الأوروبية “لايف تور 2017” التي تقوم بها، مشيراً بأنه تمكن من تغيير حياتها للأفضل حيث جعلها تعيش الكثير من السعادة، بل وصارت مفعمة بالحيوية والانطلاق ومتفتحة على الحياة ولباسها أكثر جرأة.

ويتفق أن القصة العاطفية الجديدة جاءت لتنعش قلب وحياة النجمة سيلين، بعد سنتين قضتهما في الحزن والوحدة عقب وفاة زوجها رينيه أنجليل، علماً أن الحبيب الجديد للنجمة الكندية العالمية “سيلين”عمل معها قبل أشهر في كليبها الأخير، الذي يحمل عنوان “ماي هارت ويل جو”.

وبخصوص الرجل الجديد الذي اقتحم حياة النجمة وتمكن من تحريك مشاعرها مجدداً، فهو راقص أسباني شاب كان أحد المعجبين بالفنانة العالمية، وعندما التقى معها في عمل فني اقترب منها أكثر ويعيشان اليوم قصة حب.

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