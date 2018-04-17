سيندي كروفورد تستعين بقناع كليوبترا لتبقي على جمالها وشبابها الدائم

تلجأ النجمة الأمريكية سيندي كروفورد إلى أحدى أهم وأبسط أسرار الجمال المثيرة والأكثر فعالية في الحفاظ على شباب البشرة وجمالها، حيث كانت الملكة الحسناء كليوباترا تستعين بها، والمتمثلة في قناع الحليب ممزوجا مع العسل، لتحصل على إطلالة نابضة بالشباب والحيوية، وبالرغم من ان النجمة في عمر ال52عاما لكنها تشع بالشباب والجمال وبشرتها تخلو من التجاعيد والجفاف.

اعترفت الممثلة الأمريكية سيندي كروفورد بأنها تعشق الجمال الطبيعي وتبتعد كثيرا عن التجميل الكيميائي، حتى أنها منعت ابنتها من تشذيب حاجبيها، وكشفت في نفس الوقت عن أحد أهم أسرار شبابها وجمالها والمتمثل في الحليب الذي يعد أحد أهم المكونات الطبيعية في خلطات العناية بالبشرة، وتحرص على تثبيته على بشرتها منذ مدة زمنية طويلة وبشكل مستمر ومنتظم، وترى الممثلة الجميلة أن مزج القليل من العسل مع الحليب، يمنح المرأة تغييرا جذريا على بشرتها، لأنه يجعل إطلالتها تشع بالشباب ويحافظ على جمالها.

وللتأكيد على فعالية الحليب فإن الملكة الفرعونية الأشهر في التاريخ المصري، كانت تواظب على استعمال قناع الحليب المغذي والمنعم للبشرة، حيث حرصت على الاستحمام ، وظلت تتمتع ببشرة ناعمة ومثالية، بفضل حمام الحليب المثير.

إذا لا تترددي في استعمال قناع الحليب ممزوجا بالعسل أو استعمال حمام الحليب، وتألقي ببشرة رائعة.