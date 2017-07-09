شادي أسود: “انا أهمّ من ملحم زين”!

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أطل الفنان السوري شادي أسود مساء الأربعاء الفائت، وبعد غياب طويل عن الإطلالات الاعلامية، ضمن برنامج “بلا تشفير” من تقديم الإعلامي تمام بليق على قناة الجديد، وأكد شادي على أنه اختار الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب الحرب في بلده وتقديم بعض الأغنيات الوطنية خدمةً للقضية السورية.

أكد شادي على أنه أول فنان سوري من الجيل الجديد يصل إلى الوطن العربي مشدداً على أنه يتحدى أي مطرب بأن يغني كما يغني ولكن الدنيا حظ، وحينما وصل الى النجومية كان أغلب نجوم اليوم قابعون في منازلهم، وشدد على أنه كان أهم من ملحم زين ورويدا عطية وديانا كرزون وسعود ابو سلطان حتى عام 2009 ولكن الدنيا “تقلب”، وهو اليوم في دائرته الخاصة.

واعتبر شادي أن فضل لبنان على كل الفنانين وعلى رأسه، وأن فضل سوريا على كل الفنانين اللبنانيين الذين أحيوا الحفلات والمهرجانات قبل الأزمة و “طلعوا مصاري”، وكشف عن وقوف بعض الأشخاص إلى جانبه أثناء ضيقته ولكن بالمطلق لم يفده أحد داخل سوريا، وكشف للمرة الأولى على أنه هرب من سوريا حينما شارك في برنامج سوبر ستار عام 2003 حيث كان جندي في الجيش السوري ولم يتوقع أحد ذهابه إلى لبنان.

وعن علاقته بشقيقه الفنان هادي أسود أكدَّ على أن هادي أخاه ولكن ليس صديقه ولم يكشف عن سبب منع هادي من دخول سوريا، مشدداً على أن هادي يعمل على إنجاز أوراق الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا السبب يمنعه من دخول سوريا، ومن ثم كشف أن هادي لا يزور سوريا لأنه يحب العيش في الخارج، معلناً عدم معرفتة بمقر إقامة أخيه هادي في أميركا، وأنه دعي إلى زفافه كبقية الناس، وأكد على أنه فرح جداً لحظة دخول هادي الساحة الفنية أكثر ما فرح لنفسه لحظة نجاحه.

هذا ووجه رسالة مبطنة الى نجوم اليوم حيث قال للفنان اللبناني فضل شاكر “الله يسامحك يا فضل. غياب الأحصنة بيخلق فرص عمل للحمير”، وأكد على أن عدد من الفنانين حاولوا أن يكونوا فضل شاكر ولكنهم فشلوا.