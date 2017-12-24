أي دبليو سي شافهاوزن تكرّم بطل الفورمولا 1 نيكو روسبيرغ بإصدار محدود

تكريماً لبطل العالم لعام 2016 في الفورمولا 1 السائق نيكو روسبيرغ، أطلقت دار أي دبليو سي شافهاوزن إنجينيور كرونوغراف “تحيّة لنيكو روسبيرغ”.

صمّم روسبيرغ الكرونوغراف المُصنّع داخل الدار السويسرية والمتميّز بعلبة عيار 18 قيراطاً من الذهب الأحمر وذلك بالتعاون مع مدير أي دبليو سي الإبداعي كريستيان نوب.

كما تتميّز الساعة بظهر علبة شفّاف من كريستال الصفير مقترنة بحروف “نيكو” مستوحاة من خوذة روسبيرغ.

مجموعة ساعة إنجينيور كرونوغراف “تحيّة لنيكو روسبيرغ” الرقم (IW380805) جاءت مقتصرة على 23 قطعة في إشارة الى إنتصاراته الـ23 في سباق الجائزة الكبرى.

صُنّعت العلبة من الذهب الأحمر عيار 18 قيراطاً. أما الميناء ففضيّ والعقارب مطليّة بالذهب.

يتحكّم بالساعة كاليبر 69375 مُصنّع داخل أي دبليو سي ينتج عنه حركة كرونوغرافية قوّية مقترنة بجهاز تحكّم على شكل العجلة العمودية. يولّد نظام التعبئة pawl ثنائي الاتجاه احتياطي طاقة يصل إلى 46 ساعة.

وتكتمل أناقة الساعة الرياضية من خلال حزام رمادي اللون من جلد العجل. أما ظهر العلبة الشفاف والمصنوع من كريستال الصفير فمزدان بحروف “نيكو”.

ساعة إنجينيور كرونوغراف “تحيّة لنيكو روسبيرغ” باتت متوفرة في بوتيكات أي دبليو سي ومن قبل تجّار التجزئة المرخّصين.

مزايا الساعة الجديدة

حركة كرونوغراف ميكانيكية- تعبئة pawl أوتوماتيكية – عرض التاريخ – وظيفة ساعة التوقيت مع الساعات الدقائق والثواني – عداد الثواني الصغيرة – عناصر مضيئة على العقارب والميناء – تاج مثبت لولبياً – حروف “NICO” على ظهر علبة الساعة – ظهر علبة شفاف من زجاج الصفير – طبعة محدودة من 23 ساعة.

الحركة

المعايرة 69375

التردد 28,800 ذبذبة في الساعة/ 4 هيرتز

عدد الأحجار 33

احتياطي الطاقة 46 ساعة

التدوير أوتوماتيكي

الساعة

المواد 18 قيراطاً من الذهب الأحمر، ميناء رمادي، عقارب ذهبية، سوار رمادي من جلد العجل

الزجاج الصفير، محدّب الحافة ومطلي بمادة مضادة للانعكاس من الجهتين

مقاومة الماء حتى ضغط 12 بار

القطر 42 مم

سماكة العلبة 15 مم