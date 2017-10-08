شاكيرا تتألق بزي مغربي لا يتجاوز ثمنه 5 دولار

تفاعل نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة للمغنية الكولومبية الشهيرة “شاكيرا”، وهي ترتدي زياً مغربياً شعبياً، لا يتجاوز ثمنه 5 دولارت أمريكية، حيث يبلغ سعره محلياً 40 درهما مغربية أي ما يعادل 4.4 دولار فقط.

“الكندورة” التي ترتديها المغربيات في بيوتهن، أطلت بها “شاكيرا” بشكل بسيط، لكنها بدت أنيقة ومقبولة، وذهبت تعليقات البعض إلى أن اللباس قد تكون المغنية الكولومبية قد اقتنته خلال جولتها بأحد أهم الأسواق الشعبية بالعاصمة المغربية الرباط، حين خرجت في جولة سياحية لأهم معالم الرباط الأثرية خلال مشاركتها ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان موازين العالمي (2011)، حيث اختتمت حفلات منصة السويسي الخاصة بالأغنية الغربية، وكانت حينها قد ظهرت “شاكيرا” في صور التقطت لها وهي تتجول في الرباط وتكتشف الحلويات المغربية وأزقة المدينة القديمة، كما حرصت خلال تلك الجولة على ارتداء ملابس محتشمة كما غطت شعرها على غير عادتها.

وفي موضوع آخر، وكما سبق لليقظة أن تطرقت إليه قبل أسبوعين، فقد أفاد موقع “Cotilleo” الإسباني، أن “شاكيرا” انفصلت رسمياً عن رفيقها ووالد طفليها، “جيرارد بيكيه”، مدافع نادي برشلونة.

إلا أن سبب الانفصال الذي ظل غامضاً، قالت عنه تقارير صحفية إسبانية، أنه يعود إلى استياء “شاكيرا” من تصريحات “بيكيه” حول استقلال إقليم كاتالونيا، حيث طلبت منه عدم الحديث في الموضوع، لكنه تشبث بموقفه وتصريحاته التي يدعم من خلالها انفصال إقليم كاتالونيا عن المملكة الإسبانية.