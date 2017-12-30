شاكيرا تعلن موعد جولاتها الفنية

وأخيراً تحدد موعد انطلاق الجولة العالمية للنجمة الكولومبية الشهيرة “شاكيرا”، وكشفت عن هذا الخبر الرسمي بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضربت موعداً لجمهورها في أوروبا وأمريكيا شهر يونيو 2018، بعد أن تم تأجيل هذه الجولة العالمية التي تحمل اسم El Dorado.

أكد موقع “إنترتيمنت تونايت” أن النجمة الكولومبية العالمية “شاكيرا” أعلنت عبر موقع إنستغرام عن الموعد النهائي لجولتها العالمية ” El Dorado” باللغتين الإنجليزية والاسبانية حيث من المقرر أن تنطلق هذه الجولة الفنية شهر يونيو عام 2018، علماً أنه من المنتظر أن تجوب هذه الفنانة العديد من الدول الأوروبية والأميركية ويتضمن برنامجها الفني كذلك سلسلة من الحفلات الغنائية عبر دول أمريكا اللاتينية.

وكانت النجمة العالمية شاكيرا قد اضطرت إلى تأجيل جولتها الفنية التي كانت مقررة في عام 2017 استجابة منها لنصائح الأطباء، أي بعد إصابتها على مستوى أحبالها الصوتية، وكانت في حاجة ماسة إلى الكثير من الراحة، واغتنمت النجمة العالمية الكولومبية الفرصة للتقدم بالامتنان لكل من ساندها ووقف إلى جنبها في الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها، وذلك ما جعلها حسب اعترافها تدرك أن صوتها ليس ملكاً لها وحدها، بل يعد ملكاً للجماهير أيضاً الذي يحب فنها ويعشق صوتها عبر العالم.

والتزمت شاكيرا بتقديم استعراضات مسرحية بمستوى تقني عالي خلال جولتها الفنية المقبلة، وتتوقع أن تكون جولة مميزة تثير إعجاب الجمهور.