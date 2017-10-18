شاكيرا تنفي انفصالها عن بيكيه وتؤكد: قلبه يدق لبرشلونة

عبرت نجمة البوب الكولومبية “شاكيرا”، عن سعادتها وهي تتحدث عن صديقها ووالد طفليها “جيرارد بيكيه” مدافع فريق برشلونة لكرة القدم، ولم تتحدث النجمة الكولومبية بكثير من التفاصيل عن حياتهما الخاصة، على الخبر الذي نشره موقع “سبورت ميدياسيت الإيطالية” تحت عنوان Shakira: “Piquè è fedele al Barça, non c’è denaro che lo possa comprare”، أي “بيكيه مخلص لبرشلونة وليس هناك مال لشرائه.”

وقالت “شاكيرا” في ذات المقابلة، إن قلب “بيكيه” يدق لأجل برشلونة، وإنه من القلائل الذين ولدوا وترعرعوا على حب النادي، وهو الذي يستوعب أيديولوجيته.”

وأثنت “شاكيرا” على وفاء صديقها لفريقه برشلونة، حيث قالت: “من الصعب إيجاد لاعب وفيّ مثله، فمعظم اللاعبين يلهثون وراء المال، وينتقلون من فريق إلى آخر من أجل ذلك.”

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، قد أكدت في وقت سابق خبر انفصال “شاكيرا” عن صديقها “بيكيه”، بعد غيابها التام منذ مدة طويلة عن حضور أي مباراة للفريق، كما كانت حريصة على فعل ذلك في مناسبات سابقة، إضافة إلى ظهورها في عدة مناسبات مع مغني كولومبي.