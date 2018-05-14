شاكيرا في حفل فني ضخم في مهرجان الأرز بلبنان

قررت النجمة العالمية والمطربة الكولومبية شاكيرا التي تنحدر من أصول لبنانية، إحياء حفل فني ضخم في لبنان في إطار “مهرجانات الأرز”، ويندرج هذا الحفل ضمن الجولة العالمية للنجمة “EL DORADO WORLD TOUR”، حيث تمكنت الهيئة المنظمة للمهرجان من إقناع شاكيرا وجذبها لأحد أهم المهرجانات اللبنانية.

أعلنت النجمة العالمية و الكولومبية شاكيرا، التي تحمل في رصيدها الكثير من التتويجات، من بينها 14 جائزة جرامي، أنه في إطار جولتها العالمية “EL DORADO WORLD TOUR”، من المقرر أن تحيي حفلا فنيا ضخما في “مهرجانات الأرز الدولية” في لبنان. وجاءت دعوة النجمة شاكيرا ذات الشهرة العالمية، كون لجنة مهرجانات الأرز تسعى كل عام من أجل تكريم شخصيات ورموز وطنية لبنانية، ومن المنتظر هذه السنة تكريم لبنان ببعده العالمي من خلال المواقع الأثرية الخمسة المدرجة على لائحة التراث العالمي، ويتعلق الأمر بكل من وادي قاديشا وغابة الأرز الدهرية و جبيل، إلى جانب صور و عنجر وبعلبك. ويتوقع أن يتدفق على حفل الافتتاح ما لا يقل عن 14000 شخص.

علما أن شركة ICE المنظمة للمهرجان ومن خلال التعاون مع بلدية بشري واتحاد بلديات القضاء، سطرت خطة مدروسة ومنظمة لنجاح الحفل، ومن جهة أخرى استحسنت لجنة “مهرجانات الأرز الدولية” بالجهود التي بذلها المنتج العالمي وسيم صليبي وشركة ICE والتي أفضت إلى موافقة شاكيرا للمشاركة في “مهرجانات الأرز الدولية” لعام 2018، وأكيد أن الأنظار ستكون متجهة إلى شاكيرا والمهرجان على حد سواء.