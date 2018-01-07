بالفيديو.. شذى حسون لــ “أحلام”: أنا بنت ناس وخافي على بناتك الدنيا دوارة

عادت الفنانة “شذى حسون” للحديث مرة أخرى عن معاناتها بسبب انتقادات الجمهورين العراقي والمغربي لها، خاصة وأن الأخير غضب عند حملها العلم العراقي فقط، بالرغم من الدعم الذي تلقته منه باعتبارها من أم مغربية وتحمل جنسيتها، موضحة أن لحظة تتويجها بلقب برنامج “ستار أكاديمي” لموسم 2007، تقدم نحوها أحد العراقيين ووضع علم بلاده على كتفها ولم تخطط للأمر.

ولم يُفوّت برنامج “المكتب الثاني” الذي يعرض على قناة MTV اللبنانية، فرصة النبش في تفاصيل خلاف “شذى حسون” مع الفنانة “أحلام”، حيث أكدت أن الأخيرة طعنتها في شرفها، قبل أن تستسلم لدموعها أمام تغريدة الفنانة الإماراتية التي وصفتها فيها بــ “بنت الليل.”

وتساءلت الفنانة العراقية / المغربية، عن سبب “انقلاب” أحلام عليها، مشيرة إلى أن الأخيرة هي من اختارت خلق أزمة معها و”قلبت عليها في يوم وليلة”، نافية أن تكون معرفتها بالفنانة الإماراتية بهدف الاستغلال والركوب على مجدها باعتبارها فنانة الخليج الأولى “كما يرى البعض”، وأردفت: “أحلام هي من كانت ترغب في التعرف علي والتقرب مني، كواحدة من نجمات برنامج ستار أكاديمي حابينها الناس، وأنا حبيت أحلام لأنها كانت ترغب في التقرب مني، وصدمت لتغير موقفها، لأسبابها الخاصة، كما أني لا زلت أحترمها كفنانة وهي على راسي، لكنها اليوم لا تعنيني”، كما أني لم أستغلها لأني كنت أعيش في بيروت وكنت أطلب بالاسم لأغني في أعراس الخليج ولا دخل لأحلام في ذلك، والناس حبوني.”

ونفت “حسون” في ذات المقابلة، أن تكون قد “شمتت” في “أحلام” عقب استغناء إدارة ام بي سي عنها، وقالت: “هذه قدرة رب العالمين، ما كتبته أحلام عني خباتة، وهي عندها بنات والدنيا دوارة واللي قالته عيب، أنا بنت ناس وأشرف من الشرف.”